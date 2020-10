«In affanno fisicamente e atleticamente? Sicuramente non aver fatto amichevoli durante il ritiro qualcosa ha tolto, ma questo non deve essere un alibi perché siamo a Palermo e non dobbiamo portare gli alibi in campo.

Possiamo sembrare affannati, ma in allenamento pedaliamo e stiamo raggiungendo il livello di forma». Queste le parole del difensore del Palermo, Andrea Accardi, rilasciate in mixed zone al termine del match contro l’Avellino.