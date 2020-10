«Non ho rivisto il gol di D’Angelo, ma non dobbiamo andare alla ricerca del colpevole. Dobbiamo lavorare per non ripetere gli stessi errori.

Il mister analizzerà perché abbiamo preso questo gol. Forse siamo stati un po’ troppo frenetici e ce lo siamo detti a fine primo tempo, dobbiamo essere più lucidi in gara». Queste le parole del difensore del Palermo, Andrea Accardi, rilasciate in mixed zone al termine del match contro l’Avellino.