«Cosa mi preoccupa di più? Dobbiamo recuperare giocatori e dobbiamo mettere nelle condizioni migliori chi è arrivato in ritardo, questo lo si raggiunge soltanto giocando. Chi oggi è fuori per infortunio deve recuperare, così come chi è arrivato tardi. Avere una rosa ampia ti dà maggiori possibilità di cambiare con più criterio in situazioni disperate. E’ un avvio che non volevamo ma che c’è stato e dobbiamo prenderne atto, avete visto oggi l’Avellino con giocatori in campo esperti, parlavano anche con l’arbitro. Noi dobbiamo anche crescere in questo. Avevamo in campo molti giovani e questo è il bicchiere mezzo pieno. Per il resto c’è tanto da migliorare». Queste le parole rilasciate dal tecnico del Palermo Roberto Boscaglia al termine della gara persa contro l’Avellino.