Accardi: «Il Palermo farà tesoro degli errori commessi quest’anno»

Intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” il palermitano Beppe Accardi, operatore di mercato, ha toccato vari temi, parlando anche del Palermo.

Ecco qualche estratto:

«Conte al Napoli mi sembra un’operazione strana: il 90% degli italiani pensa che dopo due mesi litigherà con De Laurentiis. Gasperini? La stessa cosa di Conte. Anzi peggio. Gasperini sta a De Laurentiis come il Diavolo all’acqua santa. Giusto che Gasperini sia rimasto all’Atalanta, che oggi è uno dei club più importanti d’Europa»

«Thiago Motta uomo giusto per la Juve? Potrebbe esserlo, ma dovrà avere la squadra giusta a disposizione. Milan-Fonseca? Credo che i tifosi non fossero d’accordo sull’allontanamento di Pioli che in questi anni con una buona squadra e non eccezionale ha fatto risultati eccezionali».

Playoff B: Cremonese o Venezia? «Meriterebbero tutte e due di andare in Serie A. Palermo? Farà tesoro degli errori commessi commessi quest’anno per cercare di fare risultati. Per costruire un palazzo del resto ci vuole tempo. Futuro Fiordilino? Il Venezia lo apprezza, ci sono allenatori che lo hanno avuto e sanno che possono contare su di lui»