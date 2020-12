«Covid? Non è facile. Io sono stato male i primi due giorni e poi appena sono stato meglio mi sono allenato in camera. Sono sicuro che chi ha oggi il virus non sta passando un bel momento. Bisogna tenere duro. Ti aiuta ad apprezzare cose che prima davi per scontato.

L’ho vissuta male, ma dopo mi sono tornate tante cose che prime davo per scontate. Mi ha cambiato tanto. Non è una cosa da sottovalutare».





Queste le parole rilasciate da Andrea Accardi, difensore del Palermo, ai microfoni di “Siamo Aquile”.