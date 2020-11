Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Beppe Accardi, agente FIFA, si è espresso così in merito al prossimo mercato di gennaio:

«Qualcosa accadrà, ma non grandi movimenti. Il calcio, come tutti, ha problemi. Ma qualcuno ci gioca anche. Chi non può pagare gli stipendi oggi non deve anche fare mercato a gennaio





Fiordilino? Sta confermando quello che aveva fatto vedere l’anno scorso. Sta crescendo. Oggi siamo concentrati e pensiamo a fare bene. Poi il tempo sarà dalla nostra parte.

Quando sei una bella donna devono essere gli altri a presentarsi al tuo tavolo. Già l’anno scorso qualcuno aveva fatto dei sondaggi, ma il mercato è stato strano e particolare. Credo che la prossima estate arriverà qualche offerta importante».