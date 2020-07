Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo,Andrea Accardi, calciatore in forza al Palermo, si è espresso così in merito alla stagione del Palermo:

«Tre momenti da ricordare di questa stagione? Il primo giorno di ritiro. Eravamo tutti nella palestra e sentivamo tutti i cori dei tifosi. Poi la parita con le vecchie glorie, vedere lo stadio pieno è stato bellissimo. E’ stato come ritornare a casa. I miei compagni erano tutti emozionati per quello che stava accadendo. E’ stato qualcosa di unico. Il terzo episodio è un aneddoto. A Cittanova con Martinelli, nonostante fossimo in inferiorità numerica, ci siamo guardati come a dirci che in qualche modo l’avremmo portata a casa. Poi sapete tutti come è andata a finire. Questo rimarrà per sempre impresso nella mia mente».