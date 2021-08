Nel pieno dell’estate esplode di nuovo l’emergenza rifiuti a Palermo.

Oggi, come riporta “Gds.it”, si svolgerà l’ennesimo incontro tra i sindacati e il presidente della Rap Girolamo Caruso.

«Toccherò con mano la disponibilità del sindacati nel superare questa nuova emergenza. Al momento per strada ci sono 300 tonnellate di spazzatura non raccolta – dice il presidente -. Stiamo già organizzando servizi aggiuntivi con i privati per cercare di aumentare la raccolta della spazzatura».