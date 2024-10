A Londra fa troppo freddo, James lascia il Chelsea | Un’italiana lo mette al sole per 30 milioni

Il terzino inglese vuole andarsene da Londra per questioni climatiche, e una big di Serie A è pronta a portarlo al caldo già a gennaio.

Capita spesso e volentieri che i calciatori chiedano la cessione alle società nelle quali militano. Le motivazioni sono diverse. C’è chi vuole trasferirsi in club più prestigiosi, chi invece si sposta per soldi, altri ancora invece vogliono fare le valigie per decisioni familiari. L’ultima ragione che invece ha spinto Reece James, calciatore e capitano del Chelsea, a presentare la richiesta di addio è davvero singolare.

Il terzino inglese infatti vorrebbe andare via da Londra per questioni climatiche. Secondo lui e il suo procuratore il meteo rigido che è presente nella capitale dell’Inghilterra sta influendo parecchio sulle sue condizioni fisiche, che lo hanno visto costretto a rimanere ai box troppo spesso nel corso degli ultimi anni. Di conseguenza l’idea sarebbe quella di trasferirsi in un paese più caldo, in modo da poter vedere se la sua situazione possa migliorare.

Di conseguenza, viste anche le qualità importanti del 24enne, è incominciata la corsa per accaparrarselo. E tra i tanti club interessati pare che ce ne sia anche uno del nostro campionato, pronto ad accoglierlo e metterlo al sole per circa 30 milioni di euro. Vediamo di quale squadra stiamo parlando.

Caldo italiano per James

L’Italia sarebbe una scelta favolosa per Reece James, visto il clima mite che si respira in alcune zone del bel paese. In particolar modo in quel di Napoli il calore, anche dal punto di vista della piazza, sarebbe piuttosto benefico per il terzino del Chelsea.

Venuto a sapere delle richieste del suo agente dunque il presidente De Laurentiis potrebbe davvero tentare di piazzare il colpaccio, regalando così ad Antonio Conte un interprete di altissimo livello, ottimo per il suo sistema di gioco per ricoprire il ruolo di quinto di centrocampo.

ADL ci pensa davvero?

Al momento quelle sul possibile trasferimento in azzurro di Reece James sono delle semplici voci e provocazioni di mercato. Il calciatore in realtà è stato offerto dal suo procuratore al Barcellona, altra squadra nella cui città il clima è piuttosto mite.

Detto ciò è ovvio che resterà da vedere come si svilupperanno le cose. L’unica certezza ad oggi pare quella sul costo del suo cartellino, che si aggira sui 30 milioni di euro.