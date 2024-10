Tu, tu e tu: a gennaio ve ne andate via | È finita malissimo, Ibrahimovic li caccia dal Milan

Il club rossonero ha deciso di fare fuori tre calciatori già a gennaio, che dovranno trovarsi quanto prima una sistemazione.

Il Milan non sta vivendo un grandissimo periodo. La stagione, che in realtà non nutriva grosse aspettative da parte dei tifosi, sia per la scelta dell’allenatore e sia per una campagna acquisti che non ha visto grossi colpi, è iniziata in maniera negativa. Infatti la squadra rossonera non ha ottenuto buoni risultati in questo avvio, facendo già venire i primi dubbi alla società.

In primis c’è la posizione di Paulo Fonseca a traballare. Il tecnico portoghese infatti era stato messo in discussione nelle scorse settimane, ma la vittoria nel derby lo ha salvato dall’esonero. Tuttavia le recenti uscite della squadra sono andate male, e la sua panchina è tornata in forte dubbio.

A rischiare grosso però non c’è solamente l’allenatore. Infatti anche la squadra è finita in maniera pesante sotto accusa, sia da parte dei tifosi che appunto della dirigenza. In particolare ci sono tre nomi che ormai sembrano aver fatto il loro tempo a Milano, e che sono stati messi alla porta da Zlatan Ibrahimovic. A gennaio questi lasceranno il Milan senza alcun rimorso.

I tre rossoneri pronti a lasciare Milanello

Sebbene un po’ tutta la squadra non sta rendendo alla grande in questi primi mesi di campionato, ci sono tre nomi in particolare che hanno annoiato la dirigenza rossonera in quanto non riescono ad imporsi fin dallo scorso anno.

I calciatori in questione sono Luka Jovic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Tutti e tre hanno offerto una certa discontinuità al Diavolo, facendo dunque perdere la pazienza ai piani alti di Milanello. Di conseguenza Ibrahimovic e company già a partire dalla sessione di mercato invernale tenteranno in tutti i modi di trovare una nuova sistemazione a questi elementi non più centrali nel progetto milanista.

Reparto offensivo rivoluzionato per il Diavolo

Qualora tutti e tre i giocatori elencati facessero le valigie a gennaio, o anche a giugno, il reparto avanzato del Milan subirebbe una vera e propria rivoluzione, perdendo appunto tre tasselli.

E’ ovvio però che la società rossonera dovrebbe poi rimpiazzare i nomi in questione. Dunque la società rossonera è attesa da un grande lavoro nelle prossime finestre di mercato, che potrebbe però non coinvolgere solo l’attacco.