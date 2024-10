Repubblica: “Il Palermo riparte, tentazione mercato”

Investire sul mercato? Si tratta sempre di obiettivi e ambizioni. Di infondere la scossa a un ambiente desideroso di conquistare le stelle mostrando così che gli interessi di piazza e società coincidono. Il Palermo, terminata la sosta per le nazionali, tornerà sabato in campo contro il Modena, che farà da apripista a un mini tour de force della verità, sulla carta abbordabile e fondamentale per la scalata promozione. Cinque appuntamenti per non rallentare e, anzi, affrettare il passo, aspettando gennaio. Le Douaron, che si fa? E se occorre cambiare modulo (a due punte)? Per questo si tratta di “segnali” e il City Group può darne di fortissimi.

L’edizione odierna de La Repubblica Palermo si sofferma sulla squadra rosanero che riparte dopo la sosta e dopo il ko contro la Salernitana con la tentazione mercato.

Investire sul mercato significa sempre puntare su obiettivi e ambizioni, dando una scossa a un ambiente desideroso di crescere. Il Palermo, al ritorno dalla sosta per le nazionali, affronterà sabato il Modena, in quella che sarà la prima di una serie di cinque sfide cruciali per la corsa alla promozione. Dopo la trasferta contro gli emiliani, in cui il Palermo ha già collezionato tre vittorie di fila, ci sarà la Reggiana al “Barbera”, seguita da Mantova e Cittadella, per poi concludere contro il Frosinone.

La squadra rosanero ha bisogno di segnali chiari, magari anche attraverso investimenti, per consolidare il proprio cammino. Sul fronte difensivo, la situazione appare sotto controllo con un’ampia scelta di giocatori. Tuttavia, sulla fascia destra, Diakité ha giocato tutte le partite, e un rinforzo sarebbe utile. Anche il centrocampo potrebbe beneficiare di un innesto di qualità, vista l’assenza prolungata di Blin.

In attacco, Brunori cerca di ritrovare confidenza con il gol, mentre Henry è utile come sponda ma poco prolifico. Le ali stanno dando buone risposte, ma si attende l’esplosione di Di Francesco e l’impatto di Le Douaron. Se necessario, potrebbe essere valutato anche un cambio di modulo a due punte. Il City Group, se decide di intervenire, può dare segnali importanti in questa direzione.