“A giugno me ne vado”: il top player è stato chiaro | Tifosi giallorossi senza parole

Annuncio da non credere da parte del giocatore giallorosso, che al termine di questa stagione farà le valigie.

Da diversi giorni ormai si è chiusa la finestra di mercato estivo in Serie A. La possibilità di acquistare e di rinforzarsi per i club è venuta dunque meno dopo mesi di intense trattative e discorsi infiniti. Le squadre italiane hanno fatto diversi movimenti in queste calde settimane di campagna acquisti.

In particolar modo la Juventus è stata la regina del mercato, visto che ha acquistato più di tutti, e ha preso nomi altisonanti. Di minore conto invece sono state le mosse del Milan, che ha preso nomi meno altisonanti. Pochi colpi messi a segno da parte dei campioni in carica dell’Inter, i quali però sono stati mirati e definiti già da parecchio tempo. Bene anche il Napoli, quasi costretto da Conte a comprare, e l’Atalanta, sempre più in alto nelle gerarchie del nostro calcio.

Altra società che quasi a sorpresa poi ha condotto una grande sessione estiva è stata la Roma. Il club capitolino ha investito diversi soldi, portando nella Capitale elementi di valore assoluto come ad esempio Le Fee, Soulé, Dovbyk e, in ultimo, Koné. Rinforzi importanti dunque, che consentiranno a mister Daniele De Rossi quanto meno di poter lottare per gli obiettivi principali della stagione.

Mercato finito, ma proseguono le indiscrezioni

Nonostante la finestra di trasferimenti come detto sia chiusa da tempo ormai, non si placano le voci e le indiscrezioni sui possibili trasferimenti futuri. Oltre ai semplici rumors però spesso a far discutere sono le parole dei giocatori stessi.

Di recente ad esempio, uno dei top player giallorossi, vicinissimo ad andare via in estate, ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione nel club, lasciando tutti senza parole.

Gallo lascia il Lecce a giugno

”Ho letto un po’ di notizie, la gente mi fermava ma non c’è mai stato niente di concreto in Italia. Avevo l’opportunità di andare via ma non l’ho fatto, volevo restare a Lecce. Questo sarà il mio ultimo anno a Lecce e voglio godermelo al massimo”.

Queste le parole rilasciate qualche giorno fa Antonino Gallo durante una conferenza stampa. Il terzino sinistro, che in estate pareva vicino all’addio (la Roma era ad un passo dal suo acquisto), ha definito il suo futuro, anticipando a tutti che lascerà il Salento.