Ramsey, seconda chance in Serie A | Firma gratis in estate

Aaron Ramsey potrebbe partire da Cardiff. Probabile ritorno in Serie A a parametro zero la prossima estate.

Nel 2019 Aaron Ramsey calciatore dell’Arsenal all’epoca si trasferì a parametro zero in una squadra del nostro campionato. La Juventus si fiondò sul calciatore in scadenza di contratto con il club di Londra. Il centrocampista gallese militò in bianconero dal 2019 al 2022 vincendo anche un campionato, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.

Tuttavia le prestazioni del capitano gallese non hanno soddisfatto la vecchia signora ed hanno costretto il calciatore a trasferirsi. Dopo esser passato per la Scozia con i Rangers e dalla Francia con il Nizza ora Aron Ramsey è tornato al punto di partenza con il Cardiff City, squadra dove ha esordito fin dalle giovanili.

Nella stagione 2023-2024 la squadra di Cardiff non è riuscita a conquistare la promozione anzi, un quattordicesimo posto ha fatto spazio all’attuale campionato dove il club è addirittura peggiorato. I risultati deludenti delle ultime partite classificano la compagine gallese all’ultimo posto, ragion per cui il centrocampista pare abbia deciso di fare le valigie e di tornare proprio nel nostro campionato, data anche la scadenza del suo contratto.

La Serie A è pronta a riaccogliere l’ex Juve

Il contratto del gallese in scadenza lo porterà sicuramente lontano da Cardiff. A farsi avanti è il nostro campionato con una squadra del nord guidata dall’ex campione Alessandro Nesta. il calciatore potrebbe arrivare a parametro zero nella prossima finestra di mercato estiva.

La famiglia Berlusconi potrebbe dunque portare alle porte di Monza un elemento di grande esperienza, rinforzando la rosa dell’ex difensore milanista.

Probabile colpo a parametro zero del Monza. Si ragiona sull’ingaggio.

Per il Monza sarebbe un ottimo colpo portare il gallese a casa, ma restano da vedere i termini del contratto. Nel corso degli ultimi anni il calcio è cambiato totalmente sull’ambito economico. Le cifre degli ingaggi dei calciatori sono arrivati alle stelle, anche se in Serie A questo è un fenomeno meno frequente rispetto agli altri campionati.

Tuttavia non dovrebbero esserci difficoltà per il club di Monza per quanto riguarda le cifre contrattuali del gallese, che dovrebbe quindi ritrasferirsi in Italia all’inizio della prossima sessione di mercato estiva. Le prestazioni del club lombardo condizioneranno sicuramente la scelta del centrocampista è quindi ancora più importante fare bene in campionato. Staremo a vedere come procederanno le trattative nel corso di questa stagione, e se Ramsey si trasferirà davvero in Brianza.