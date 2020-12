Il Vasco da Gama starebbe per annunciare l’ingaggio di Mario Balotelli. Il calciatore bresciano è ad un passo dal vestire la maglia della formazione carioca.

A riferirlo è stato il direttore sportivo del club brasiliano, Fabio Cordella parlando al “Corriere dello Sport“:





«Lui ha tutta la volontà e gli piacerebbe, non dimentichiamo che il Vasco è il secondo club più titolato al mondo dopo il Real Madrid. Sono contento che abbia aspettato, noi ufficialmente non possiamo impegnare nessuno adesso. Ci sono stati scambi di documenti via mail e sommariamente siamo d’accordo su tutto, dovremmo solo ufficializzare» ha proseguito Cordella.

Fissata anche una data: «Spero di riuscire a farlo per il 15 di gennaio perchè il Vasco ha bisogno di un giocatore come Mario, e Mario ha bisogno del Vasco da Gama in questo momento. Balotelli, per un vascaino, è come Maradona».

