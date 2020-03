Come riportato da “Repubblica.it” a 20 giorni dalle rivolte delle carceri e a tredici dal primo decreto per affrontare l’emergenza del Covid-19 anche nelle patrie galere, si cerca ancora una soluzione. L’unica possibile potrebbe essere: fuori dalla cella, e senza braccialetto, chi deve scontare ancora un anno. Invece fuori con braccialetto chi ha ancora di fronte 18 mesi. Mentre i Garanti dei detenuti di tutta Italia chiedono al presidente Mattarella di spingere per misure che facciano diminuire il numero dei ristretti. E una buona notizia sembra lanciare un segnale: da Rebibbia, come annuncia il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, sono uscite le prime quattro mamme che erano in cella con i loro figli. Ma ce ne sono altre nove in attesa in tutto il Lazio.