Come ogni 2 giugno anche oggi si è celebrata la cerimonia di commemorazione per la Festa della Repubblica. Quest’anno la ricorrenza coincide con l’emergenza Coronavirus e il prefetto di Palermo ha voluto fare riferimento alla pandemia nel suo appello “L’appello alla coesione in uno dei momenti più difficili nella storia della Repubblica”. Per l’occasione le facciate di Palazzo delle Aquile, sede del Comune, di villa Whitaker, sede della Prefettura, e di villa Pajno, residenza del prefetto, sono illuminate con il tricolore. (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CERIMONIA)