1 miliardo e 400 milioni: Roberto Mancini convocato dalla Guardia di Finanza per un buco gigantesco | “Una voragine di debiti”

Dramma assoluto dal punto di vista finanziario per l’ex ct della nazionale italiana, che deve far fronte a diversi debiti.

Nelle scorse settimane Roberto Mancini è stato esonerato dall’Arabia Saudita. Il ct, dopo qualche risultato negativo, è stato messo alla porta, ricevendo una ricca buonuscita. Si è così conclusa la sua esperienza sulla panchina della nazionale araba dopo poco più di un anno, che ha portato di sicuro diverse gioie dal punto di vista economico, visto lo stipendio percepito, ma molte di meno da quello sportivo.

Di recente è stato lo stesso allenatore che durante un’intervista si è detto pentito per la scelta fatta, dicendo che non avrebbe dovuto lasciare la Nazionale azzurra. Allo stesso modo però poi il Mancio ha aperto ad una nuova esperienza, in particolar modo dicendosi disposto ad allenare la Roma, squadra a cui è stato fortemente accostato nelle scorse settimane. E proprio nel corso della stessa intervista che il mister ha ammesso di aver accettato l’Arabia anche per soldi.

Ed è proprio sul tema del denaro che diversi anni fa Mancini è rimasto invischiato in una situazione tremenda, che gli ha visto contrarre un debito della bellezza di 1 miliardo e 400 milioni, e che ha portato anche all’intervento della Guardia di Finanza.

Roberto Mancini e il crack finanziario

E’ precisamente il 1997 quando Mancini, all’epoca capitano e leader tecnico della Sampdoria, rimane invischiato in una vicenda terribile dal punto di vista finanziario. L’Unità, giornale che allora riportò la notizia, addirittura indicò sul suo conto una ”voragine di debiti”, parlando della situazione vissuta dal tecnico.

Nello specifico il Mancio è rimasto vittima della famosa Truffa Cofiri, che ha visto coinvolti diversi personaggi di spicco dell’epoca. Questa cooperativa infatti ha promesso dei facili guadagni, attirando così tante persone, che hanno investito i loro soldi. Le cose però sono andate male di proposito, in modo da truffare tutti, e anche Mancini ha perso diversi soldi.

Una situazione terribile per tutte le vittime

In quel periodo le indagini della Guardia di Finanza sono andate avanti per diverso tempo, riportando alla luce diverse truffe, che sono costate carissime a tutti coloro che vi sono rimasti coinvolti.

Nello specifico Roberto Mancini ha dovuto sopperire alla perdita di ben 1 miliardo e 400 milioni di lire. Una cifra enorme dunque, guadagnatasi nei suoi anni da calciatore.