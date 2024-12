Pure tu? Basta! ROTTURA DEL CROCIATO IN SERIE A: tragedia e stagione finita

Ennesimo infortunio in Serie A, per il calciatore la diagnosi è delle peggiori: rottura del crociato e stagione finita

Il girone di andata di Serie A deve ancora arrivare alla conclusione, ma sono già tanti gli infortuni che si sono verificati negli ultimi mesi. Forse anche troppi. Un dolore enorme per gli amanti del Fantacalcio e, soprattutto, per gli allenatori dei club di Serie A.

L’ultimo della lista è il centrocampista che ha dovuto alzare la classica “bandiera bianca”, come si fa in questi casi, e annunciare a tutti che non potrà più dare il proprio contributo alla squadra fino al termine della stagione.

Il suo campionato, infatti, è giù giunto al termine. In anticipo. Una notizia terribile per il club che, nelle ultime ore, ha emanato il comunicato ufficiale rivelando la diagnosi a cui è stato sottoposto l’atleta.

Il risultato? Il peggiore in questi casi: rottura del crociato. Proprio come successo ad altri suoi colleghi come Bremer, Juan Cabal, Duvan Zapata e tanti altri ancora che stanno seguendo la loro squadra dalla tribuna o dal divano di casa.

Serie A, infortunio shock per il centrocampista: rottura del crociato e stagione finita

Non arrivano affatto buone notizie dalla Toscana. Precisamente da Empoli il tecnico Roberto D’Aversa non potrà più contare su uno dei suoi uomini di fiducia in questa stagione come Nicolas Haas. Per l’ex Atalanta un bruttissimo infortunio. Il calciatore, nelle ultime ore, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’intervento che ha portato la firma del dott. Ramon Cugat, insieme ai membri del suo equipe, si è concluso nel migliore dei modi. Ad assistere all’operazione anche i medici sanitari del club azzurro. Il tutto è avvenuto presso l’Istituto “Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud” in quel di Barcellona.

Rottura del crociato, stagione finita: torna per il prossimo campionato

Dopo alcuni giorni dall’operazione il calciatore potrà iniziare l’iter classico riguardante il percorso riabilitativo. Non è stato resa nota la data del rientro del calciatore. La cosa certa, però, è che per recuperare da un infortunio del genere ci vorranno dai 6 mesi in su. Esclusa la preparazione per riprendere la condizione fisica.

Segno del fatto che la sua stagione può già considerarsi conclusa. Una tegola non da poco per l’Empoli che non potrà contare sul fantasista per raggiungere, quanto prima, l’agognata salvezza. Molto probabile, invece, che in quella zona del campo il presidente Corsi ricorrerà al mercato di gennaio per cercare un valido sostituto di Haas.