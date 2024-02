Zazzaroni: «La Sampdoria è una nebulosa»

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è espresso ai microfoni di Telenord soffermandosi soprattutto sulla situazione della Sampdoria.

Di seguito le sue parole:

«La Sampdoria è una nebulosa, non ho ancora capito. Ho visto le dimissioni di Lanna. Ero abituato, come tutti i sampdoriani, ad un’altra Sampdoria che, probabilmente, sta pagando tutta la fortuna e la bellezza di quegli anni, perché non riesce più a riprendersi, non riesce più ad avere quello che effettivamente merita».