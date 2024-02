Aglietti presenta Lecco-Cosenza: «Mi aspetto un atteggiamento diverso»

Alfredo Aglietti, tecnico del Lecco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Tante aspettative e noi ci aspettiamo tanto da noi stessi. A prescindere dalla mia presenza, c’è un percorso che va sicuramente interrotto e abbiamo un’occasione importante. Abbiamo di fronte una squadra in salute, ma se li battessimo li risucchieremmo nella zona bassa della classifica. Pensavo fossero più abbattuti, invece hanno fatto un’ottima settimana. C’è voglia di dimostrare alla gente che la reazione va portata con i fatti e non con le chiacchiere: ho visto una squadra ancora viva e in salute, che non ha intenzione di arrendersi».

«Abbiamo lavorato su concetti chiari, al di là del modulo. Non ho voluto mettere troppe cose, c’è bisogno di leggerezza e freschezza mentale. Conteranno atteggiamento e cattiveria agonistica, poi ci sarà la qualità dei nostri calciatori perché ne abbiamo. Abbiamo fatto qualcosa in più rispetto al lavoro precedente, ma non siamo andati a mettere dentro troppo perché dobbiamo essere anche fisicamente freschi. Abbiamo lavorato bene, un po’ di più rispetto alla gestione precedente».

«Se mi aspetto un cambio a livello di atteggiamento? Assolutamente si, è il messaggio che ho mandato alla squadra e che sto ripetendo adesso. Diventiamo più forti se mettiamo le caratteristiche che hanno permetto alla squadra di risalire la classifica: abbiamo un po’ di qualità in più rispetto a qualche gara fa, ma non può essere il leit motiv del nostro campionato».