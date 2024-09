Zaniolo flop, la Dea non lo riscatta | L’anno prossimo riparte da qui

Il calciatore ex Roma e Inter non verrà acquistato dai bergamaschi, e a giugno si appresta a cominciare una nuova esperienza in questo club.

L’Atalanta dopo il trionfo assoluto in Europa League dello scorso anno ha deciso di comportarsi da grande. Il club della famiglia Percassi infatti ha condotto un grande mercato estivo, rinforzandosi in tutti i reparti, e cercando di mantenere in rosa tutti i big, fatta esclusione per Teun Koopmeiners, che ha puntato i piedi e ha deciso di andare alla Juve.

Come dicevamo dunque tanti nuovi volti sono arrivati in casa Dea. Tra questi una delle sorprese principali è quella di Nicolò Zaniolo. Reduce da una brutta esperienza in Inghilterra all’Aston Villa, l’ex attaccante della Roma era a caccia del riscatto, e dunque in cerca di una nuova squadra che puntasse su di lui. Proprio i bergamaschi dunque hanno deciso di dargli questa chance.

Gian Piero Gasperini si era detto voglioso di vincere questa scommessa, e di rendere Zaniolo un top assoluto, un po’ come fatto con Charles De Ketelaere. La realtà però si è rivelata ben diversa dalle aspettative: proprio il tecnico qualche tempo fa ha affermato che fin qui è stato un affare fallimentare, e i numeri gli danno ragione. Di conseguenza la sua storia alla Dea potrebbe essere più breve del previsto.

Zaniolo lascia Bergamo a giugno

Il club nerazzurro ha preso Zaniolo dal Galatasaray con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze per una cifra complessiva superiore ai 20 mln di euro. Fino a qui però il classe 99 ha giocato poco.

In questo modo sarà complicato per lui raggiungere il minutaggio sperato e farsi acquistare a titolo definitivo dall’Atalanta, che dal canto suo, se il suo rendimento non migliorasse, non farebbe nemmeno un tentativo per comprarlo a cifre più basse.

Quale futuro per Zaniolo?

Se lo scenario descritto in precedenza si concretizzasse davvero, a giugno il 25enne tornerebbe al Galatasaray, ma difficilmente rimarrebbe nella squadra di Istanbul.

A quel punto il ragazzo dovrà trovarsi una nuova sistemazione, e una delle idee più papabili ad oggi pare quella di un ritorno in Premier League. Non è da escludere però nemmeno un’altra chance in Serie A, magari alla Fiorentina o alla Lazio, club che lo hanno cercato anche in estate.