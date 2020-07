Alex Zanardi, campione di Handbike, presto verrà trasferito in una struttura per la neuro-riabilitazione. Ad annunciarlo è stato il dottor Giovannini, direttore generale della struttura ospedaliera senese, queste le sue parole rilasciate ai microfoni di “Fanpage.it”: “I nostri professionisti restano a totale disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. La stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione. Da oggi inizia un nuovo percorso fatto di coraggio e forza. Mando un abbraccio ad Alex e alla famiglia”.