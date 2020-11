L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le dichiarazioni di Maurizio Zamparini:

«In testa alla Serie A c’è Pioli, che ho avuto a Palermo. Al secondo posto il Sassuolo di De Zerbi, e Roberto l’ho inventato io in Serie A. Al terzo Gattuso, il quale ha praticamente cominciato con me in panchina. Senza dimenticare Gasperini, che ai tempi di Palermo aveva Juric come vice. Poi Iachini e adesso Prandelli, mio tecnico al Venezia».





«Dybala? Fuoriclasse e bravissimo ragazzo. E non capisco perché molti addetti ai lavori tendano a dimenticarselo. Che non sia titolare in Serie A è una bestemmia. Glielo dissi chiaramente: “Paulo per il tuo bene devi lasciare la Juventus”. E’ più da Spagna: Barcellona o Real Madrid. Mi sarebbe piaciuto tenerlo di più a Palermo, ma l’affare con la Juventus portava vantaggi a tutti. Adesso deve andare a fare il Ronaldo in un’altra big».