«Quel che non avevo realizzato è quanto mi sarebbe mancato giocare. Mi manca l’energia, mi manca lo spogliatoio, lo spirito di squadra, l’emozione che ti danno le vittorie. Certo. Mi piacerebbe giocare in Italia perché non ci ho mai giocato, oppure tornare in Francia o Inghilterra, dove ho grandi ricordi». Queste le parole dell’ex centrocampista del Manchester City, Yaya Tourè, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito a un suo possibile trasferimento in Italia.

Tourè ha continuato dicendo: «Sono pronto per ogni sfida che la Serie A mi porrà davanti. Non è una questione di soldi. This is about football. E’ perché voglio giocare, perché posso giocare».