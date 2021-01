Il West Hai ha eletto Eve Vorley nel proprio consiglio di amministrazione.

Secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, l’imprenditrice inglese, il cui vero nome è Emma Benton-Hughes, è da tempo partner del co-presidente del West Ham, David Sullivan, insieme al quale spesso segue le partite degli Hammers, nella tribuna del London Stadium.





La donna, oggi 55 anni, in passato è comparsa in topless su vari giornali scandalistici inglesi, diventando famosa tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 per aver interpretato e diretto numerosi film porno, tra cui “Naked Neighbours” e “Lesbian Student Nurses”, come sottolinea il Daily Star.