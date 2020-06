Donald Trump, come riporta “Adnkronos.com”, ha annunciato il ritiro della Guardia Nazionale: “Ho appena ordinato alla Nostra Guardia Nazionale di iniziare a ritirarsi da Washington D.C., ora che tutto è perfettamente sotto controllo. Rientreranno a casa, ma possono ritornare in fretta, se necessario. Molti meno manifestanti di quanti ne erano stati anticipati si sono presentati ieri sera!”, ha scritto il presidente su Twitter riferendosi alla manifestazione contro il razzismo e in memoria di George Floyd.