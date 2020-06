Migliaia di persone sono scese oggi in piazza nella capitale per supportare le manifestazioni oceaniche che stanno avendo luogo ogni giorno e ogni notte negli Stati Uniti dopo l’omicidio di George Floyd da parte di Derek Chauvin, poliziotto con diversi episodi di violenza alle spalle e che ha ucciso l’uomo premendo il ginocchio sul suo collo per otto minuti. ‘I can’t breathe‘, non posso respirare, lo slogan delle proteste organizzate negli Usa dalla comunità afroamericana dopo l’ennesima uccisione di una persona nera da parte delle forze dell’ordine

Dalle 12.03 alle 12.11, come riporta “Fanpage.it”, tutti i manifestanti si sono inginocchiati a terra con il pugno alzato. 8 minuti e 46 secondi, il tempo in cui George Floyd è rimasto a terra schiacciato dal ginocchio di Derek Chauvin, senza poter respirare. Alla fine degli 8 minuti e 46 secondi, si sono alzati urlando “George è qui, no al razzismo”, e “Siamo tutti antifascisti”.