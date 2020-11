Da oggi sono disponibili le prime offerte degli operatori telefonici utili ad ottenere lo sconto da 500 euro sulla connessione banda ultra larga e l’acquisto di tablet o pc.

La prima fase della misura voucher riguarda le persone con Isee inferiore a 20 mila euro annui. Bisogna rispettare la condizione di non avere già una connessione 30 Mbps. Sono previsti 500 euro che l’utente usufruire come sconto sul costo della connessione e sull’acquisto di un tablet o computer. Bisogna rivolgersi a un operatore telefonico (il proprio o un altro), vedendo su internet, in un negozio fisico o chiamando il call center.