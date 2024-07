Vorrei venire all’Inter: si offre a parametro zero e Marotta ci pensa davvero | Oaktree, che fai?

Il giocatore vuole venire in Italia a tutti i costi. Adesso si è proposto anche all’Inter: Oaktree deve decidere

Il calciomercato non è solo richieste di informazioni, ma anche scambio di contatti, proposte da parte dei procuratori e delle società. Non è un segreto infatti che tanti calciatori svincolati mandino le proprie candidature ai vari club che poi si occupano di valutare le offerte anche in entrata e non solo in uscita.

Di recente l’Inter ha messo assegno due colpi che sono e rimangono in questo momento il fiore all’occhiello del Mercato nero azzurro, nonostante di fatto questi due colpi siano stati chiusi lo scorso gennaio. Il mercato adesso fatica a decollare, lo potrebbero arrivare in salvo i tanto amati da Giuseppe Marotta parametri zero.

In particolare un giocatore dalla Liga sembra adesso essersi proposto ai nerazzurri i quali valutano tutte le opzioni tra ingaggio, eventuale posto tra i titolari e commissioni da pagare agli agenti del calciatore. Tutto e adesso nelle mani della società e Inzaghi avrebbe dato il suo consenso per l’operazione.

Inter, arriva la proposta direttamente dal calciatore

In questo contesto, il calciatore è tornato dagli europei è in cerca di squadre importanti per il suo futuro avendo appena concluso il suo contratto che lo legava all’Atletico Madrid. Stiamo parlando di Depay, un altro giocatore quando si tratta di nazionale nazionale che però anche a Euro2024 ha avuto qualche difficoltà.

Il talento sicuramente non si discute è un giocatore come lui a parametro zero farebbe gola a tantissimi top club. Il giocatore sembra essersi proposto prima al Milan, che però ha virato su altri calciatori, e adesso pare secondo la Gazzetta dello Sport essere tra le opzioni per l’attacco dell’Inter. Ecco come potrebbe andare avanti la trattativa.

Inter-Depay, questione di ingaggio

E se trasferimento in nerazzurro sarà, prima dovranno risolversi le questioni riguardanti in ingaggio e commissioni. Dal punto di vista tecnico il giocatore potrebbe anche convincere Inzaghi e lo staff dell’Inter, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche e con la trattativa che riguarda Gudmundsson in questo momento arenata.

Il nodo sarebbe relativo però all’ingaggio. il giocatore infatti a Madrid guadagnava una cifra molto alta e pari non si voglia sedere al tavolo delle trattative per meno di 5 milioni di euro netti a stagione, come riporta sempre la rosea.