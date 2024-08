Voglio andare in Premier League | Putiferio a poche ore dalla chiusura del mercato: addio Serie A

Il giocatore cambia idea e comunica la volontà di lasciare il club: direzione Premier League. Caos a poche ore dalla chiusura del mercato.

Il mercato sta per terminare, e gli ultimi scenari devono concretizzarsi in fretta, per non fare rimanere indietro nessuno: giocatori e società. Del resto si sa, quando il mercato entra nelle ultime settimane, le accelerazioni e le mosse a sorpresa sono all’ordine del giorno.

Eppure il rischio di rimanere in impasse è alto. Soprattutto se i giocatori rimangono fuori dai piani di tecnici e di squadra. Ecco perché comunicare alla società a tempo debito le intenzioni, tra proseguire e lasciare il club, è sempre meglio che trascinarsi a fine mercato.

Adesso in Serie A una questione su tutte sta tenendo banco, con uno dei giocatori più improntanti ormai con le valigie in mano. La destinazione più gradita, nonostante i flirt in Medio Oriente, è quella della Premier League, ma di offerte al club ancora non ne sono arrivate. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime ore.

Addio Serie A: “Vuole la Premier League”

A intervenire sul caso ci ha pensato Paolo Assogna, storico inviato di Sky Sport. Il giornalista, che segue la Roma da diverse stagioni, è intervenuto su alcune uscite dei giallorossi, che terranno banco nelle prossime ore. Una su tutte, quella relativa a Paulo Dybala.

L’argentino infatti sarebbe stato vicino all’Arabia Saudita, ma adesso con un clamoroso colpo di scena, il giocatore avrebbe fatto presente un altro scenario: come confermato da Assogna infatti Dybala vorrebbe rimanere in Europa. “Si è preso del tempo per riflettere, vuole capire se su di lui ci sono dei club di Premier League“. La Roma dal canto suo, non avrebbe comunicato in tempo la decisone al giocatore.

Le colpe della Roma

Secondo Sky, il giocatore non avrebbe ricevuto con il giusto anticipo le comunicazioni del club, che sembra adesso irremovibile sulla volontà di cedere il giocatore. La Roma infatti sarebbe stata indecisa fino alla fine, e solo dopo l’acquisto di Soule si sarebbe convinta a cedere Dybala per risparmiare sull’ingaggio e andare su profili più giovani e più affidabili.

A 31 anni il giocatore però, come trapelato, vuole rimanere in Europa e al momento l’Arabia non sarebbe tra le sue preferenze – questo nonostante le cifre che sono circolate in queste ore starebbero stuzzicando il suo appetito -. Dybala ha tempo fino al 31 agosto per trovare una squadra di suo gradimento.