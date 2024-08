Corriere dello Sport: “Palermo, doppio colpo. Sirigu e Wieteska per Dionisi”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato del Palermo.

Il Palermo sta chiudendo due operazioni di mercato importanti: l’acquisizione del portiere Salvatore Sirigu e del difensore centrale Mateusz Wieteska. Sebbene manchi ancora l’annuncio ufficiale, si può considerare che entrambe le trattative siano ormai concluse, con l’approvazione anche del City Football Group.

Salvatore Sirigu, portiere esperto, tornerà a vestire la maglia rosanero dopo 13 anni dall’ultima volta, quando giocò la finale di Coppa Italia. Sirigu, che ha un passato importante con squadre come il Paris Saint-Germain, è stato scelto per coprire le spalle del giovane Desplanches. L’operazione sembra ormai definita, con le visite mediche previste a breve. L’obiettivo del Palermo è che Sirigu possa aggregarsi alla squadra già per la prossima trasferta a Cremona.

Per quanto riguarda Mateusz Wieteska, difensore polacco di 27 anni, il Palermo ha accelerato l’operazione dopo le difficoltà nel chiudere per Ceccherini. Wieteska, che ha giocato l’ultima stagione al Cagliari in Serie A, arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione del Palermo. Il difensore è stato ritenuto cedibile dal Cagliari dopo l’arrivo di Palomino.

L’allenatore Dionisi, parlando della situazione attuale, ha sottolineato la necessità di rimanere equilibrati nonostante le difficoltà iniziali della stagione. Ha inoltre ribadito che l’arrivo di nuovi innesti dipenderà dalla loro motivazione, ma ha comunque confermato la competitività della squadra attuale. Infine, ha rivolto l’attenzione alla prossima gara contro il Pisa, una sfida che si preannuncia impegnativa.