Da Salerno: “Salernitana, sondaggio per Nedelcearu. Il Palermo ha offerto Lucioni”

La Salernitana è alla ricerca urgente di due difensori centrali per rafforzare un reparto che ha rappresentato un punto debole nelle ultime tre stagioni, nonostante gli investimenti significativi del presidente Danilo Iervolino. Con la partenza già avvenuta di Lovato e le cessioni sempre più probabili di Daniliuc e Bradaric, la dirigenza granata si trova ora nella necessità di accelerare le operazioni di mercato per assicurarsi rinforzi adeguati.

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, il Palermo ha offerto tempo fa alla Salernitana l’esperto difensore Fabio Lucioni. Il centrale, che in carriera ha spesso lottato per la promozione in Serie A, è stato apprezzato in passato anche per le sue parole d’elogio verso il caloroso pubblico dell’Arechi. Tuttavia, il direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi, non sembra intenzionato a portare avanti la trattativa, principalmente a causa dell’età avanzata del giocatore.

Invece, il nome che sembra davvero attirare l’interesse dei granata è quello di Ionuț Nedelcearu, un difensore centrale rumeno di 28 anni con diverse convocazioni nella nazionale gialloblu e reduce da una buona stagione con il Palermo. Secondo le indiscrezioni, c’è già stato un primo contatto informale tra la Salernitana e il collega Morgan De Sanctis, ma al momento Nedelcearu non è sul mercato, come dimostrato dalla sua presenza da titolare nella recente partita contro il Brescia.

La Salernitana, tuttavia, non può permettersi di aspettare troppo a lungo. Se il Palermo dovesse acquisire un nuovo centrale, il discorso per Nedelcearu potrebbe riaprirsi, ma i tempi per un eventuale trasferimento restano incerti. Nel frattempo, la necessità di assicurarsi rinforzi immediati spinge la dirigenza granata a valutare altre opzioni, mentre Velthuis è destinato a essere la principale alternativa ai titolari, con la prospettiva di crescere accanto a giovani come Ruggeri.