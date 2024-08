Di Marzio: “Sassuolo, in arrivo Moldovan in prestito dall’Atletico Madrid”

Il Sassuolo ha trovato il suo nuovo guardiano tra i pali: Horațiu Moldovan, portiere dell’Atletico Madrid, è pronto a unirsi ai neroverdi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo tra le due società è stato raggiunto e il portiere rumeno svolgerà le visite mediche già nella giornata di domani, sancendo ufficialmente il suo arrivo in Italia.

Moldovan, classe 1998, è un portiere di grande struttura fisica, con i suoi imponenti 198 cm di altezza. A 26 anni, il rumeno rappresenta un importante rinforzo per la squadra emiliana, che ha rapidamente trovato il sostituto di Stefano Turati. Quest’ultimo si trasferirà al Monza, dove sarà a disposizione di Alessandro Nesta, in prestito secco per la prossima stagione.

Nell’ultima stagione, Moldovan ha fatto parte della rosa dell’Atletico Madrid, allenato da Diego Simeone. Gli spagnoli lo avevano prelevato dal Rapid 1923, club di Serie A rumena, dove il portiere aveva impressionato per le sue prestazioni. Ora, con il trasferimento al Sassuolo, Moldovan avrà l’opportunità di mettersi in mostra in uno dei campionati più competitivi d’Europa, portando con sé l’esperienza maturata in Spagna.

Per il Sassuolo, l’acquisto di Moldovan rappresenta un’importante aggiunta alla rosa, garantendo solidità e affidabilità tra i pali. I tifosi neroverdi possono quindi guardare con ottimismo alla nuova stagione, sapendo di poter contare su un portiere dalle qualità indiscusse, pronto a difendere la porta del Sassuolo con determinazione e professionalità.