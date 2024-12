Vogliamo comprare il club di Serie A e vincere lo scudetto: altro che arabi | Arrivano i… francesi

Cambia tutto per il futuro di un club di Serie A. I nuovi proprietari saranno francesi, e si apprestano a battere la concorrenza saudita.

Nel corso degli ultimi anni tante società di calcio, anche storiche, hanno cambiato proprietà. Se guardiamo al nostro campionato ad esempio la maggior parte di queste hanno fatto questo passo.

Basti pensare solamente al Milan e all’Inter. I rossoneri hanno detto addio alla storica presidenza della famiglia Berlusconi, passando agli statunitensi. I cugini nerazzurri più o meno sulla falsa riga hanno fatto lo stesso percorso, salutando per sempre i Moratti, con la proprietà che, dopo alcuni passaggi, ora si trova nelle mani di Oaktree.

Un altro club italiano però a breve dovrebbe cambiare gestione. La sorpresa però è che, nonostante le tante voci indicavano l’acquisto della società da parte di un fondo arabo, ne sarà uno francese a prendere il controllo totale della situazione. Pronti ricchi investimenti, e i tifosi iniziano già a sognare in grande.

Proprietà fresche in Serie A

Sono diversi i club italiani che negli ultimi tempi sono in mezzo ai discorsi su un possibile passaggio di proprietà. Uno di questi è l’Hellas Verona, con Setti che pare aver già chiuso le trattative per la cessione del club. Al contrario invece Urbano Cairo, nonostante le diverse voci, non sembra aver ancora intenzione di vendere, almeno per il momento.

Un’altra società su cui i rumors si stanno facendo sempre più insistenti è invece il Genoa. Le problematiche dell’attuale proprietà sono parecchie, e si è iniziato a parlare di un interesse da parte di un fondo arabo per rilevarne la proprietà. In realtà però ce ne sarebbe uno francese intenzionato a fare sul serio. Vediamo di quale si tratta.

Ecco chi vuole comprare il club

Stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Il Secolo XIX, la famiglia Arnault, proprietaria tra le altre di Louis Vuitton, è intenzionata a comprare il Genoa. In realtà inizialmente l’idea sarebbe quella di rilevarne alcune quote, per poi acquistare definitivamente il club più in avanti.

Lo stesso fondo qualche mese fa ha già investito nel calcio comprando il Paris FC, e adesso le mire sono finite sul Grifone. Vedremo se il tutto si concretizzerà davvero. Nel frattempo il popolo rossoblù inizia a sognare ad occhi aperti.