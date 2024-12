RICORSO ACCETTATO: LA PARTITA SI RIGIOCA DALLO 0-0 | “Errore tecnico incontestabile”

Dopo il ricorso è arrivata la decisione clamorosa: la partita dovrà essere rigiocata a causa di un errore tecnico incontestabile.

Le polemiche durante le partite di calcio sono purtroppo sempre presenti, a tutti i livelli. I calciatori e tutti i protagonisti infatti si scagliano spesso e volentieri contro il direttore di gara per alcune decisioni prese dallo stesso. E anche quando queste sono giuste, il caos regna sovrano.

Nemmeno il Var come ben sappiamo è riuscito a risolvere queste situazioni controverse, anzi, se vogliamo è riuscito addirittura a peggiorare le cose. Ed è proprio a causa di un episodio contorto che di recente la squadra ha presentato ricorso.

E con grande sorpresa da parte di tutti, questo è stato clamorosamente accettato. Di conseguenza la partita si rigiocherà e partirà dal risultato di 0-0, a causa di una ragione incredibile: errore tecnico incontestabile.

Situazione surreale sul terreno di gioco

Nella giornata di domenica 1 dicembre si è giocato il match tra Vivi Don Bosco e Sant’Antonino, valido per il campionato di Seconda Categoria siciliana. La sfida si è conclusa con un netto 3-0 in favore dei padroni di casa. Tuttavia quanto accaduto non è andato affatto giù agli ospiti. In particolar modo infatti la presenza di enormi pozze d’acqua sul terreno di gioco ha compromesso addirittura il regolamento.

Viste le pozzanghere infatti il direttore di gara della sfida ha concesso durante la partita la battuta dei corner ben 5 metri più avanti rispetto alla stessa lunetta. E da una situazione del genere è nata la rete del 2-0. Di conseguenza appunto la società del Sant’Antonino ha deciso di presentare ricorso, stando a quanto riportato da tuttocampo, per un ”Errore tecnico incontestabile”. E nei giorni scorsi è arrivata la tanto attesa risposta, che ha lasciato tutti senza parole.

Ricorso accettato: il match si deve rigiocare

Sebbene forse in pochi si attendevano questa notizia, il ricorso della squadra ospite è stato accettato, e la partita dunque si dovrà rigiocare, partendo dal primo minuto e soprattutto dal risultato di 0-0.

Una bella beffa per il Vivi Don Bosco, che dopo aver vinto 3-0 si ritrova a dover giocare da capo un match che pareva in cassaforte. E chissà che non ci siano delle sorprese clamorose.