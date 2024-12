Sono rimasti solo 600€ nel conto corrente: 5 anni di Serie A, il Mondiale e poi… la condanna del tribunale | Decisivo il test del DNA

Dal sogno del Mondiale e della Serie A, all’incubo più totale: il fuoriclasse è rimasto quasi senza soldi ed è stato condannato dal Tribunale.

Il sogno di una vita realizzato. Giocare nel massimo campionato italiano per diverse stagioni, ma soprattutto vestire la maglia della propria selezione nell’appuntamento più importante, ovvero i Mondiali di calcio.

Senza considerare poi i tanti soldi guadagnati nel corso della carriera, che gli hanno concesso di avere un tenore di vita ben superiore alla media. Ma è proprio dal punto di vista finanziario che ad un certo punto è arrivato il crollo totale.

Dopo la condanna del Tribunale, arrivata in seguito ad un test del DNA, il calciatore è stato severamente punito, tanto da rimanere sul suo conto corrente con pochissimi soldi.

Il sogno realizzato che si trasforma in incubo

Uno dei calciatori più importanti della storia del Ghana è stato senza dubbio Asamoah Gyan. Attaccante forte fisicamente e tecnicamente, ben presto è riuscito a calcare palcoscenici importanti. Nel 2003 approda in Serie A all’Udinese, rimanendovi per 5 anni, durante i quali ha avuto anche un paio di prestiti al Modena. Nell’ultima parte della sua avventura in bianconero si mette in mostra, e vola al Sunderland, prima di scegliere i soldi alla carriera.

Nelle sue esperienze negli Emirati Arabi e in Cina infatti il centravanti riesce a guadagnare tanti soldi. Al contrario invece con la sua nazionale Gyan vola, e prende parte a due edizioni dei Mondiali, nel 2014 e nel 2010. Dopo il suo ritiro però è arrivato il crollo economico, tutto dovuto ad un test del DNA.

Una vita distrutta dopo la condanna

Conclusa la sua carriera nel 2021, i suoi guai sono iniziati nel 2023, quando è stato condannato per non aver riconosciuto i suoi figli dopo le accuse della ex moglie. Il test del DNA lo ha inchiodato, e di conseguenza è stato costretto a risarcire diversi soldi alla vecchia compagna e ai suoi bambini.

Di conseguenza il suo conto in banca si è improvvisamente svuotato, tanto che qualche tempo fa, stando almeno a quanto riportato da msn.com, lo stesso ex calciatore ha ammesso di avere sul suo conto in banca solamente 600 sterline, l’equivalente di poco più di 700 euro.