“Mi spiace, ma io non so difendere”: lo dice al direttore sportivo e lascia la Roma definitivamente | Vergogna di mercato

Le dichiarazioni del calciatore hanno sbalordito tutti, costringendo così la Roma a lasciarlo andare quanto prima.

La Roma sta provando in tutti i modi ad uscire dalla crisi senza fine iniziata mesi fa, e dalla quale non sembrava esserci via d’uscita. Nemmeno il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina pareva aver dato gli effetti sperati. Adesso però il tecnico, smaltiti alcuni impegni complicati, è riuscito ad ottenere la sua prima vittoria battendo il Lecce per 4-1 allo stadio Olimpico, e spera di continuare su questa falsa riga.

C’è comunque poco da esultare in casa giallorossa, visto che quasi tutti gli obiettivi di inizio stagione sembrano ormai irraggiungibili. L’illusione di una campagna acquisti sontuosa è svanita ben presto, con diversi calciatori che non si sono dimostrati all’altezza della situazione. Cosa frequente, non solo nella Capitale, ma in tanti club: arrivi in grande stile che si rivelano quasi dei flop.

Proprio in casa Magica ad esempio alcuni anni fa è stato preso un calciatore sul quale c’erano enormi aspettative, ma che non si è dimostrato all’altezza della situazione. Questo addirittura ha ammesso di non saper difendere, dicendolo al ds e lasciando il club tra la vergogna.

Un flop di mercato clamoroso

L’arrivo di Monchi a Roma aveva fatto pregustare ai tifosi giallorossi la possibilità di mettere a segno diversi acquisti importanti. Il suo primo affare però si è rivelato un bel flop. Hector Moreno, centrale difensivo messicano reduce da alcune buone stagioni in Spagna e in Olanda, era il pupillo del ds spagnolo.

Questo lo ha acquistato nell’estate del 2017 per quasi sei mln di euro. Ma l’affare si è rivelato un flop assoluto, visto che il messicano ha disputato appena sei gare in sette mesi, prima di fare le valigie già a gennaio. Ciò che scioccò tutti in quel di Trigoria però è stata la sua ammissione.

La confessione che ha sbalordito tutti

Dopo il suo addio, Moreno confessò cosa accadde a Roma. Di seguito le sue parole riportate da Goal.com, che hanno scioccato tutti.

“Mi sono reso conto di non saper difendere. Non ho imparato mai tanto quanto nei sette mesi a Roma. Mi spiegavano delle cose e io dicevo ‘ma come è possibile che non lo sapevo?'”. Un bagno di umiltà per il ragazzo, anche piuttosto grave se consideriamo che si tratta di un difensore centrale.