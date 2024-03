Vivarini verso Parma-Catanzaro: «Affronteremo la squadra più forte»

Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Il Parma sta dimostrando di essere la squadra più forte, con merito, i numeri non mentono. È una squadra completa, costruita per primeggiare in B, perché è il suo posto naturale per blasone, strutture e società, è la Serie A ed è prontissima per il salto. Dispongono di individualità di alto livello e di una organizzazione dettata da un allenatore – Pecchia – che ha dato equilibrio e razionalità – prosegue il tecnico di Ari -. Insomma, meritano questo distacco in classifica».

«Abbiamo lavorato su tanti aspetti – aggiunge – come le ‘ricomposizioni’ sulle ‘scappate’ indietro, le aggressività, la copertura delle palle lunghe e l’attenzione alla fase di non possesso, aspetto che curavamo pochissimo l’anno scorso.Nessun’altra partita ci ha offerto più indicazioni su cosa fare e, per certi versi, ringraziamo anche il Parma – rivela Vivarini -. In noi è nata la consapevolezza di poter essere all’altezza delle grandi squadre”. E il Catanzaro, allora, sa di poter tenere testa a chiunque, ancor più se sospinto da un settore ospiti gremito: “Mi fa enormemente piacere sapere di essere accompagnati da una cornice straordinaria, perché dimostreremo ancora una volta di avere una tifoseria da Serie A – annuncia il trainer dell’US – dietro solo alla Samp nella speciale classifica dei tifosi al seguito. Speriamo di farli divertire».