Vitesse alla ricerca di un nuovo proprietario: c’è l’interesse anche del City Group

Il Vitesse di Arnhem, uno dei club storici del calcio olandese, è nuovamente sul mercato alla ricerca di un nuovo proprietario dopo le dimissioni dell’imprenditore Guus Franke. Nonostante le difficoltà economiche e sportive, con un debito di diciassette milioni di euro nei confronti dell’americano Coley Parry e una stagione al di sotto delle aspettative, sembra che non manchino gli interessati all’acquisto del club.

Secondo quanto riportato da “De Gelderlander”, diverse sono le entità di rilievo che stanno valutando di entrare nella società. Tra i candidati più illustri vi è Red Bull, descritta dal quotidiano come un “candidato da sogno” per le sue risorse finanziarie e la consolidata esperienza nel mondo del calcio, già dimostrata con i successi di squadre come il RB Leipzig e il Red Bull Salisburgo.

Un altro nome di spicco che circola ad Arnhem è quello di Qatar Investment Sports, già proprietario del Paris Saint-Germain, che in passato aveva già mostrato un certo interesse per il Vitesse. Anche il City Football Group, che controlla club di calibro mondiale come il Manchester City e il Girona, e proprietario anche del Palermo, è menzionato tra gli interessati, esplorando le possibilità di espansione del proprio network.

Oltre a questi giganti, ci sono prospettive anche più locali, come il gruppo di imprenditori De Sterkhouders, che includerebbe figure note della comunità di Arnhem come Marwin Melis e Robert Kramer, e il ritorno di un ex proprietario, Maasbert Schouten, che ha già guidato il club tra il 2009 e il 2010. Schouten ha espresso interesse a rientrare nell’ambito di condizioni ben definite.

L’articolo di “De Gelderlander” sottolinea anche l’attenzione di alcune società d’investimento americane, segno di un ampio interesse internazionale per il Vitesse. Tuttavia, il timore è che il club possa diventare una “fossa di rifiuti sportivi”, un destino che i tifosi del NAC Breda hanno evitato in passato grazie al loro attivismo.