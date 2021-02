Dopo la sconfitta interna contro il Catanzaro, il Palermo prova a recuperare subito affrontando in trasferta la Viterbese. La squadra di Boscaglia, che di certo non ha brillato nelle gare in trasferta durante questa stagione, incontra un avversario ostico, che sta vivendo un momento positivo. Dodicesima contro nona, le due squadre sono distanziate solamente da quattro punti. Il Palermo deve consolidare la propria posizione in ottica playoff cercando di arrivare il più in alto possibile, i laziali invece cercano di allontanarsi dalle zone pericolose dei playout provando a guadagnarsi un posto tra le prime dieci. Il lunch match delle 12:30 (che non ha portato bene storicamente al Palermo) in programma domani, apre il 27esimo turno di campionato. Ilovepalermocalcio presenta le ultime e le probabili formazioni di Viterbese-Palermo.

ULTIME VITERBESE: La formazione di Taurino si è riposata vista l’assenza del turno infrasettimanale ed ha approfittato della settimana lunga per recuperare qualche elemento dall’infermeria. Torna Falbo, che dopo due mesi di assenza potrebbe avere la chance di tornare titolare su una delle corsie difensive. Ci sarà anche Mbende, il centrale è pronto a sostituire Markic che sconterà un turno di squalifica per somma di ammonizioni. Sul fronte offensivo ecco Murilo, dopo il turno di stop, mentre a centrocampo la scelta di certo non manca con Palermo, Adopo, Bensaja, Salandria e Besea a disposizione.





ULTIME PALERMO: Anche il Palermo recupera pezzi importanti dall’infermeria. Tornerà in fatti a disposizione Moses Odjer, dopo le ultime gare in cui era stato costretto ai box a causa di un infortunio. Dovrebbe rivedersi dall’inizio anche Almici, ormai pienamente recuperato dopo il problema al ginocchio. Saranno assenti Doda, Valente, Corrado per infortunio, mentre sconteranno la squalifica Saraniti (Due giornate) e Palazzi. A sorpresa, è rimasto in città anche l’ex Catanzaro Kanoute. Un dubbio che potrebbe tormentare il tecnico Boscaglia fino alla fine, potrebbe essere quello relativo alla corsia mancina, con Accardi e Crivello a giocarsi un posto dal primo minuto. Per il resto, le incognite sono poche: in mezzo De Rose, Luperini e Santana, davanti Lucca insieme a Floriano e Rauti.

ARBITRO: A dirigere il match tra Viterbese-Palermo sarà Adalberto Fiero di Pistoia. Sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Nicola Tivello di Rovigo. Quarto uomo Simone Galipò di Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI:

VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Baschirotto, Bianchi, Mbende, Urso; Adopo, Bensaja, Salandria; Palermo; Murilo, Rossi. A disp: Simonelli, Bezziccheri, Bisogno, Ricci, De Santis, Falbo, Sibilia, Menghi, Camilleri, Besea, Porru. All. Taurino.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Almici, Somma, Marconi, Accardi; Luperini, De Rose, Santana; Rauti, Lucca, Floriano. A disp: Fallani, Crivello, Martin, Silipo, Lancini, Peretti, Odjer, Broh, Marong. All. Boscaglia

BALLOTTAGI: Accardi 55%-45% Crivello; Santana 60%-40% Odjer;