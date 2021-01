Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Bari, Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, si è espresso:

«Siamo rientrati negli spogliatoi con un po’ di rabbia: rivedendo le immagini, queste confermano quanto visto in campo e cioè che Marras cambia linea di corsa e va a cercare Di Cosmo. L’arbitro ha fischiato un rigore generoso. Poi da qui a dire che sarebbe stato un secondo tempo diverso ce ne passa, ma andare all’intervallo sull’1-1 avrebbe dato un po’ di consapevolezza in più.





Il risultato finale ci brucia, perché pensavamo di poter venire qui e fare una bella gara come abbiamo fatto: quattro gol presi sono tanti, gli ultimi due ce li siamo fatti anche un po’ da soli. La nostra volontà era quella di giocarci la partita con coraggio e l’abbiamo fatto. Giocare contro il 3-4-3 del Bari o lo fai accettando i rischi o difendi e prima o poi prendi gol. Questo atteggiamento fin qui ha pagato, per fortuna non troveremo di fronte ogni settimana Antenucci».