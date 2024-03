Vinicius in lacrime alla vigilia di Spagna-Brasile: «Bisogna combattere il razzismo»

Durante la conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Spagna, l’attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius Jr. è scoppiato in lacrime mentre parlava di razzismo.

Di seguito le sue parole:

«Io voglio solo giocare a calcio, ma non posso. Sento che devo lottare per tutti i neri del mondo, che non hanno voce, soffrono il razzismo sulla propria pelle tutti i giorni e non possono difendersi. So cosa vuol dire, l’ho vissuto: mio padre cercava lavoro, ma se per un posto era in concorrenza con un bianco il lavoro lo davano al bianco. Io ho studiato e continuo a studiare tanto, perché prima non potevo. Ho lasciato il Brasile giovanissimo e senza istruzione, pensavo solo al calcio. Ora mi trovo più a mio agio a parlare di certe cose ed è importante che lo faccia, perché sento di dover lottare per chi non ha nulla, come la gente del quartiere dove sono cresciuto. Io ce l’ho fatta, ma loro no ed è per questo che devo lottare al loro fianco. È faticoso, ma non si può mollare: bisogna combattere il razzismo per far sì che le cose migliorino e i giovani di oggi non soffrano più per il colore della loro pelle. La Liga sta cercando di migliorare le cose, ma in Spagna il razzismo non è un delitto e questo ovviamente complica tutto. In Brasile sono state cambiate le leggi e i razzisti iniziano ad essere puniti: così dev’essere. Ad oggi i razzisti in Spagna sanno di essere impuniti, bisogna togliere loro questa sicurezza e gli episodi diminuiranno, ci penseranno due volte prima. Non ho mai pensato di andar via dalla Liga perché così facendo gliela darei vinta, farei ciò che vogliono i razzisti: continuerò a giocare nel miglior club del mondo e a segnare tanti gol in modo che continuino a guardarmi».