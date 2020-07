Intervenuto ai microfoni di “B Magazine”, Oreste Vigorito, presidente del Benevento, si è espresso così in merito al prossimo calciomercato:

«Sarà un mercato strano. Una delle cose che non facemmo tre anni fa fu quella di confermare la rosa. Quest’anno invece abbiamo la consapevolezza di avere una rosa che si è dimostrata molto più forte delle altre in Serie B. In A non sappiamo ancora, ma sicuramente l’ossatura della squadra sarà quella. Confermeremo quasi tutta la rosa. Arriveranno tre o quattro elementi con esperienza in A, giovani e giocatori di esperienza per farli crescere. Per costruire un palazzo di 10 piani ci vogliono le fondamenta solide e noi quelle le abbiamo. Vogliamo migliorare ancora per salvarci. Cosa prometto ai tifosi? I tifosi mi conoscono da 15 anni e sanno che mi impegnerò a fare tutto il possibile per farli sorridere. Dire faremo questo o quello non mi piace, sono promesse a vuoto. Abbiamo già acquistato Loic Remy che è un nazionale francese e ha giocato la Champions. Questo è già un bel colpo! Più che una promessa è già un impegno. Non prenderemo Cristiano Ronaldo, ma di sicuro non giocherò io. Anche se mi piacerebbe esordire in Serie A al fianco di Inzaghi, e con Foggia trequartista (ride ndr) ma il mister da questo punto di vista non ci sente proprio».