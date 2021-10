Anche Cristian Vieri è intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento esprimendosi su Lorenzo Lucca.

Ecco le sue parole:

«Sta facendo bene con il Pisa, è l’attaccante del futuro. Si legge che Vlahovic non rinnoverà e che la Fiorentina di conseguenza sia andata su di lui, poi ovviamente bisognerà verificare la veridicità di ciò. Ha grandi qualità, ma sta giocando in Serie B, dunque diamogli tempo e non mettiamogli pressione senza motivo. Il prossimo anno sarà sicuramente in Serie A, facciamogli fare almeno qualche partita».