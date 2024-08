Vieni in Arabia con me? Crespo chiama il calciatore della Juventus: acquisto a titolo definitivo

Hernan Crespo spaventa la Juventus: pronta l’offerta per portare il giocatore in Arabia, cessione a titolo definitivo.

Una carriera quella di Crespo legata alla Serie A, sia da giocatore che da allenatore. Con le maglie dei club più importanti del calcio italiano l’argentino ha scritto pagine di grande storia, ma anche da allenatore, e ambasciatore dei vari club – tra cui il Parma – Crespo ha inciso dopo il suo ritiro.

Adesso, dal Medio Oriente, Hernan sta provando a dare continuità alla sua carriera da allenatore. Passato alla Lega degli Emirati Arabi lo scorso anno dopo l’esperienza in Qatar, il suo Al Ain avrebbe messo nel mirino alcuni giocatori della Serie A, e proprio Crespo potrebbe fare pendere l’ago della bilancia nel trasferimento.

Un allenatore carismatico e vincente, primo sponsor del club Emirato, che potrebbe convincere il giocatore della Juventus a trasferirsi definitivamente nella lega degli emiri. L’offerta economica è importante, e il giocatore adesso dovrà decidere e comunicare alla società cosa intende fare.

Juve, tentazione d’oriente

Non sono state settimane di mercato particolarmente calde dal punto di vista delle leghe del Medio Oriente. Qatar, Saudi League, emirati, non hanno certamente inciso come nel 2023, quando le strepitose offerte economiche avevano fatto tremare i vari club europei.

Adesso le leghe sono tornate a farsi sotto ma in maniera più soft, puntando ancora tutto sul denaro ma uscendo dopo lo scorso anno quasi ridimensionate. Stavolta la squadra di Crespo vuole puntare a un giocatore della Juventus, in uscita dal club e praticamente fuori dal progetto tecnico. Stiamo parlando di Rugani, il quale ha il contratto in scadenza tra un paio di anni, e che dovrà decidere se separarsi dalla Juventus o continuare a provare a ritagliarsi un posto in campo anche con Thiago Motta. Ecco la possibile offerta dell’Al Ain.

Rugani, offerta dall’Al Ain

La Juventus continua nel suo mercato rivoluzionario, e mentre si riscalda la pista Kalulu per i bianconeri, è il tempo di pensare alla Continassa anche a qualche cessione. Tante ce ne sono state, da Soule a Kean, fino a Iling. Insomma, per fare spazio in difesa la Juve potrebbe separarsi anche da Rugani.

Per la sua cessione i bianconeri incasserebbero circa 3 milioni di euro, mentre al giocatore verrebbe offerto un contratto triennale come riporta calciomercato.com. Non sono ancora note le cifre dell’ingaggio, ma la squadra di Crespo punterebbe forte sul difensore.