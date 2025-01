Vieni al Monza da me? Galliani chiama Milanello: il colpaccio del condor

Il dirigente brianzolo ha messo nel mirino un calciatore rossonero per rafforzare la rosa. Il classico colpaccio del condor di fine mercato.

La stagione del Monza è andata malissimo fino a questo momento. Dopo l’addio di Raffaele Palladino e di diversi calciatori importanti della rosa, su tutti Colpani e Di Gregorio, le cose sono totalmente crollate in casa brianzola. La gestione targata Alessandro Nesta è fallita completamente, tanto che qualche settimana fa il campione del mondo 2006 è stato esonerato.

Anche i calciatori poi stanno deludendo, tanto che Adriano Galliani sta lavorando parecchio in questo mercato per rafforzare la rosa e sperare in una salvezza che ad oggi appare davvero molto complicata. Ed è proprio per questa ragione che c’è bisogno di innesti di rilievo. E uno di questi sembrerebbe che possa giungere dal Milan.

Nello specifico, l’amministratore delegato brianzolo avrebbe già chiamato Milanello, e ha messo nel mirino un nome importante. Il classico colpo del condor di fine campagna acquisti dunque si sta per compiere. Vediamo però chi è il calciatore in questione.

Ecco il colpaccio di Galliani

Uno dei reparti che il Monza vuole rafforzare in questi ultimi giorni di mercato è quello offensivo. In particolar modo si sta parlando di un possibile addio di Djuric, e per questa ragione si sta iniziando già a pensare ad un suo sostituto. Addirittura nel corso delle ultime ore si era fatta avanti anche la candidatura di Mario Balotelli. Un altro attaccante di livello però sta avanzando sempre di più verso la Brianza.

Si tratta di Luka Jovic. Il centravanti serbo è ormai fuori dai piani del Milan, e fino ad ora ha giocato pochissimo con la casacca rossonera, ed è con la valigia in mano. Ed è per questo motivo che Adriano Galliani vorrebbe approfittarne quanto prima.

Il Milan agevola la mossa di Galliani

Il contratto del centravanti serbo è in scadenza a giugno prossimo, ma il club sette volte vincitore della Champions League sarebbe pronto a liberarlo fin da subito a zero, pur di lasciarlo partire e non pagare più il suo ingaggio.

Dunque per il Monza i presupposti per poterlo prendere ci sono tutti. Staremo a vedere da qui a fine mercato come andranno le cose, e se realmente Jovic si trasferirà in Brianza.