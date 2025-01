Sky Sport: “Sampdoria, vicino Oudin. Carrarese, fatta per Melegoni”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Samp e Carrarese si stanno muovendo in chiave calciomercato per rinforzare i rispettivi organici. I blucerchiati stanno per piazzare un colpo importante direttamente dal massimo campionato italiano: si tratta di Oudin dal Lecce. Vanno avanti con fiducia i dialoghi con il Lecce per cercare di prendere in prestito il calciatore.

In casa Carrarese, invece, il club ha raggiunto l’accordo definitivo con il Genoa per Melegoni che nelle prossime ore arriverà in città dove è atteso per le visite mediche e successivamente la firma del contratto.