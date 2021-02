«A Palermo si vedrà un Bisceglie con una conoscenza maggiore ma ancora limitata. Cercheremo di essere elastici, valuteremo in gara, stiamo cercando di comprendere bene le caratteristiche dei giocatori e intanto registriamo degli aspetti positivi come compattezza. La delusione dei rosanero probabilmente è un fatto negativo per noi, in questo momento sono contestati ed è probabile che ci sia una reazione da parte del loro gruppo. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo crescere sul piano della compattezza e del gioco, provando quando è possibile qualcosa di nuovo. Cosa mi preoccupa del Palermo? Basta vedere l’organico, quasi tutti i giocatori sono di livello superiore. Il tecnico è uno dei più preparati del calcio professionistico, ha scelto di tornare in C dopo diversi anni di B. Se pensiamo a quali sono le loro risorse non dovremmo partire ma è giusto che in ogni gara, contro qualunque squadra, ci siano tantissime possibilità anche per noi». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Aldo Papagni, tecnico del Bisceglie. Sabato la sfida contro i rosanero: