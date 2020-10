Continua la querelle sulla sfida Juventus-Napoli, la partita di campionato non si è disputata per l’assenza della squadra ospite che non ha ricevuto l’ok alla partenza a causa di alcune positività tra calciatori e membri dello staff.

Adesso sono arrivate pesanti dichiarazioni da parte del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.





In una diretta Facebook ha parlato del compito delle ASL, di Cristiano Ronaldo e del presidente Agnelli. Queste le sue parole:

“La Juventus, per bocca del suo presidente, fa una dichiarazione penosa e imbarazzante. Siccome c’è un protocollo, noi andremo allo stadio. E’ un uomo appassionato oltre che di pallone, anche di filosofia, e mi permetto di ricordargli Schopenauer: ‘La gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo’. Come ci si può ridurre alla meschinità di pretendere di vincere un incontro con gli antagonisti messi in quarantena da un ASL. Capisco che il mondo del calcio coinvolge grandi interessi, ma ci deve essere un limite oltre il quale lo sport non è più sport. Chi non ha lealtà e onore non può parlare di valori sportivi”.

Non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti al Napoli e alle ASL. Abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo. C’è stato il caso del Genoa, avesse fatto lo stesso il Napoli… allegria, tutti positivi. E dopo una settimana, con Ronaldo positivo, avremmo conquistato i titoli del New York Times”.