Attraverso un video “Repubblica.it” ha riportato la notizia di circa 700 uova consegnate ai bambini dello zen di Palermo. Ecco quanto scritto: “Allo Zen di Palermo, uno dei quartieri più difficili di Palermo, molte famiglie sono in difficoltà. Sono tantissimi i genitori che lavorano in nero e dopo settimane di isolamento per il coronavirus, non ci sono più i soldi per comprare da mangiare. La scuola Giovanni Falcone ha organizzato una raccolta fondi: il ricavato verrà usato per acquistare buoni pasto per le famiglie da spendere al supermercato. Mentre la Conad ha donato un uovo e una colomba per ogni bambino della scuola: in tutto 700. Nel video il momento della consegna a una mamma”.